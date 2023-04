A due giorni dall’ordinanza della Città Metropolitana di Messina, il Ponte Mela conosce la sua vera chiusura.

Stamattina tecnici della Città Metropolitana di Messina hanno proceduto a chiudere l’infrastruttura all’accesso dei mezzi. Il territorio protesta, i commercianti esprimono la loro viva preoccupazione e la SS113 diventa l’unica via di collegamento tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Saranno mesi caldissimi per gli abitanti di Merì e Olivarella, saranno mesi difficili per chi quotidianamente si muove tra le due città per motivi di lavoro. E saranno mesi tosti anche sul piano dell’emergenza-urgenza. Appresa la notizia della chiusura, l’Assessore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Salvatore Coppolino, ha deciso di incatenarsi davanti alla rampa dell’infrastruttura.