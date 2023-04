Milazzo – Il MuMa si conferma ancora officina culturale in cui si svolgono iniziative di diversa natura. Questa volta toccherà alla “City Nature Challenge” che torna nella città del Capo. Si tratta di una iniziativa internazionale di promozione della biodiversità in cui vengono raccolte osservazioni naturalistiche attraverso una gara svolta tra tutte le città del mondo, organizzata dal MuMa Museo del Mare Milazzo.

Nella scorsa edizione, quella del 2022, la città del capo si è classificata al primo posto in Italia, nella top 10 in Europa e 43esima al mondo. Effettuate ben 10.000 osservazioni e censite oltre 1.500 specie. Superate anche città con milioni di abitanti come Città del Messico, Londra, Berlino e Chicago.

L’appuntamento è per il weekend del primo Maggio (dal 28 aprile al 1 maggio). Le location saranno all’interno dei confini del Comune di Milazzo (sia a terra che in mare).

La formula vincente è la “Citizen Science” ovvero la “scienza dei cittadini”. La gara vede cioè la partecipazione di tutti i cittadini, che saranno impegnati a fotografare piante spontanee e animali selvatici in città e in natura, per poi identificarli attraverso il caricamento delle foto sull’App iNaturalist con la finalità di raccogliere dati che verranno in seguito utilizzati dagli scienziati per conoscere la biodiversità presente. Quest’ultima è il termometro per capire lo stato di salute dell’ambiente. Per un giorno, ogni normale cittadino si può trasformare in uno scienziato! Sono coinvolti infatti tutti i cittadini (giovani e adulti) per un BioBlitz divertente utile ad imparare a conoscere le bellezze naturali del territorio attraverso il gioco. Prevista una premiazione ed un sorteggio a cui parteciperanno in automatico tutti gli osservatori che avranno caricato sull’app iNaturalist almeno 20 osservazioni di specie selvatiche diverse. La City Nature Challenge Milazzo 2023 è patrocinata dal Comune di Milazzo, dall’AMP Capo Milazzo e a livello nazionale ed internazionale dal Natural History Museum di Los Angeles, California Academy of Sciences, Cluster Italia, CESAB, Ministero della Transizione Ecologica, Marevivo, WWF, Ispra e tanti altri enti.

A Milazzo, lunghissima la lista di associazioni, scuole, enti ed intere comunità che hanno deciso di partecipare; tutta la città si è unita per questo evento di valorizzazione del territorio.

Le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e YouTube) del “MuMa Museo del Mare Milazzo” o contattando il numero del Museo 3807641409 (anche WhatsApp).

Sono previste escursioni e la partecipazione è totalmente gratuita.