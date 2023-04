‘Boccavento’ del maestro Nino Ucchino è il simbolo stilizzato al centro del visual del Santa Teresa di Riva Street Food, presentato questa mattina nella sede del Comune ionico: una scelta forte e non casuale a incidere il legame che con il territorio si vuole generare.

E lo ha ricordato proprio il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, durante l’incontro con la stampa, insieme all’assessore comunale al Turismo e Spettacolo, Ernesto Sigillo e Alberto Palella, ideatore del ‘Messina Street Food Fest’ e amministratore unico di ‘Eventivamente’: “È una manifestazione importante che torna nel nostro comune dopo lo stop forzato dalla pandemia – ha ricordato il primo cittadino – una bella sinergia tra amministrazione e organizzatori, finalizzata a un duplice obiettivo, da una parte proporre le eccellenze gastronomiche siciliane e del comprensorio, dall’altra valorizzare la nostra cittadina e i dintorni. Saranno quattro giorni intensi e positivi per la nostra comunità in termini di presenze, visitatori e per le attività commerciali e dell’accoglienza; con la possibilità di passare dei momenti di spensieratezza, divertimento e, aggiungo, di gusto”.

“Stiamo portando in giro un format vincente e sempre più conosciuto – spiega Alberto Palella – la formula itinerante ci permette di creare un robusto connubio con il territorio, cibo, spettacoli, ma soprattutto muovere quell’indotto positivo che genera questa manifestazione”.

Per l’assessore al Turismo e Spettacoli, Ernesto Sigillo, “è orgoglio per l’amministrazione comunale presentare il Santa Teresa di Riva Street Food – per noi rappresenta una manifestazione importante per l’economia locale e per la cultura del cibo”.

All’incontro di oggi hanno partecipato anche il vicepresidente del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, Mariella Di Bella, Carlo Spanò executive manager di ‘Eventivamente’ e Andrea Ipsaro Passione, responsabile eventi all’interno del ‘Messina Street Food’ Fest e che cura la parte spettacoli anche nella manifestazione di Santa Teresa di Riva. Passione ha ricordato la partnership con il gruppo di ‘Italy Food Porn Sicilia’, appartenente al gruppo ‘Italy Food Porn’, azienda di social media marketing e con il blogger Lorenzo Tripi, responsabile di @italyfoodprnsicily che seguirà le giornate. “Si tratta di una collaborazione importante – osserva il responsabile eventi – sia sul piano della visibilità (per la tappa di Patti sui social, grazie a loro, abbiamo raggiunto anche punte di 400mila visualizzazioni, in 24 ore, le live con una media 22mila contatti) sia per attrarre l’attenzione delle nuove generazioni verso i nostri eventi e fare conoscere loro nuovi territori”.