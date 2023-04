Caos, polemiche, confusione. L’ordinanza che dispone la chiusura del Torrente Mela (che, almeno per oggi, non è stata attuata) ha suscitato reazioni da più parti.

A Barcellona Pozzo di Gotto alza la voce il Movimento Città Aperta che definisce la situazione come “la sintesi perfetta di ciò che i cittadini del nostro territorio sono da sempre rassegnati a subire. La Città Metropolitana procede per la sua strada e il Genio Civile, invece, pure! Le altre istituzioni (sindaci ed onorevoli in primis) sonnecchiano, salvo poi svegliarsi quando, a poche ore dal provvedimento di chiusura del ponte, si rendono conto che non c’è e non ci sarà un piano di viabilità alternativa“.

Quanto, invece, alle legittime preoccupazioni del territorio , il Movimento Città Aperta chiede tempi certi per la realizzazione e punta l’indice contro tutti gli altri disagi che si sommano: “Si sa che sarà un disagio enorme per lunghissimo tempo. Un disagio che si somma a tutti gli altri: tutti i viadotti sull’autostrada, nessuno escluso, sono ad una corsia da anni, senza alcuna vigilanza né prospettiva; il ponte sul torrente Termini (SS 113) è prossimo alla chiusura. Strade, ponti, scuole, edifici pubblici e infrastrutture di trasporto, ospedali, insomma STIAMO PERDENDO TUTTO! Il nostro è un grido d’allarme!”.

Città Aperta chiede alle autorità competenti di assumersi la responsabilità di affrontare questo problema “con urgenza ed in maniera seria”. E, a tal proposito, chiede l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per chi entra a Barcellona ed esce a Milazzo (e viceversa) almeno per tutto il periodo di realizzazione dei lavori. E conclude: “barcellonesi, milazzesi, messinesi, siciliani, non meritiamo tutto questo!”.

Da Milazzo irrompe sulla questione il consigliere comunale Lorenzo Italiano che parla di “Un epilogo prevedibile”: “Eppure i Sindaci di Milazzo e Barcellona – prosegue – con grandi titoli sulla stampa del 29 marzo si complimentavano con sé stessi per avere risolto il problema con una strada alternativa. Certamente le responsabilità sono di chi oggi gestisce la politica e non di altri. Di chi è in prima fila a rappresentare la gente. È da mesi che siamo stati abituati a sentire che il ponte si deve chiudere, è necessario per i lavori, in poco tempo verrà reso fruibile. Come si può pensare che l’unica strada alternativa alla 113 sia chiusa? Chi fa dichiarazioni avventate, che ha tutte le soluzioni ai problemi che si presentano, si rende conto che non gestisce la propria casa, ma la casa dei Milazzesi?”.

E ricorda: “A Barcellona ci sono il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate e tanti altri uffici di riferimento del territorio. E in questo caos gli stessi volevano trasferire il pronto soccorso da Milazzo a Barcellona. Follia! Prima grandi annunci del Sindaco, di Galluzzo e, quando abbiamo sollevato le nostre perplessità e la nostra contrarietà, siamo stati tacciati di essere degli irresponsabili e di fare terrorismo politico. Appena hanno percepito la reazione di tutto il territorio hanno fatto marcia in dietro. Noi saremo sempre vigili e non

permetteremo speculazioni politiche a chi, per partito preso, voglia intraprendere battaglie ideologiche su interessi primari della nostra comunità”.