Le nubi sembrano diradarsi in casa ACR Messina dopo i malumori manifestati nei giorni scorsi dal tecnico Ezio Raciti e la nota stampa diffusa ieri dal Presidente Sciotto.

Il tecnico rimane in sella, più saldo che mai, in vista della doppia sfida play out contro la Gelbison. Raciti e Sciotto, come informa la società, si sono incontrati in “un clima cordiale e propositivo”, analizzando la situazione in vista dei due incontri che valgono un’intera stagione.

Al termine dell’incontro, l’allenatore giallorosso ha rilasciato una dichiarazione.

«Non volevo nel modo più assoluto creare turbative di alcun genere specialmente in un momento così delicato della stagione. Con il Presidente ci siamo confrontati in assoluta serenità. Ho visto un uomo, che seppur amareggiato per il mancato raggiungimento della salvezza diretta, era abbastanza determinato a lottare per un obiettivo che meritiamo ampiamente per quanto espresso nel girone di ritorno. Mi rendo conto che una serie di equivoci hanno innescato delle reazioni negative e l’incontro odierno non solo ha fugato ogni dubbio ma ha rafforzato il rapporto d rispetto e stima reciproca. Desidero ringraziare i calciatori che in questi giorni hanno dimostrato ancora una volta di essere Uomini veri e insieme a loro, allo staff tecnico e a tutti i dirigenti e collaboratori, lavoreremo al meglio in vista di questo doppio confronto.

Per ultimo, ma non meno importante, desidero chiedere scusa ai tifosi e a tutti gli appassionati per questi giorni vissuti in un clima turbolento. È proprio a loro che rivolgo il mio ringraziamento per il supporto fornito in tutte le gare. Loro sì che hanno sempre vinto. E noi vorremmo vincere come loro e insieme a loro».