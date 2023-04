Quattordici suidi selvatici di grande taglia sono stati abbattuti in esecuzione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente. Il servizio è stato condotto, in forma congiunta, da Polizia Municipale, coordinata dal responsabile Michele Casella; Forestale con l’Ispettore Superiore Calogerino Fabio e la Stazione dei Carabinieri.

I suidi abbattuti stazionavano nelle vicinanze di contrade a ridosso del centro urbano, creando problemi alla cittadinanza per aggressioni e danni a cose e colture. A partire dai giorni scorsi, si è proceduto a una scrupolosa raccolta di informazioni e alla perpetrazione della zona di caccia con affissioni di cartelli e segnaletica di avvisi.

L’abbattimento dei suidi rappresenta certamente un intervento non risolutivo, ma è stato condotto per dare un po’ di sollievo ai coltivatori e alle famiglie con bambini piccoli che non riuscivano neanche a uscire di casa in sicurezza per una passeggiata.