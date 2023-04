“Mens sana in corpore sano” scriveva il poeta e retore romano Giovenale in una delle sue Satire. Duemila anni fa gli antichi Romani ne erano già convinti e non sbagliavano.

Un’abitudine che veniva condivisa anche tra i popoli dell’antica Grecia dove si parlava dell’idea di benessere psicofisico che prevedeva il raggiungimento dell’equilibrio tra corpo e mente e che passava, tra le altre attività, anche attraverso la ginnastica. Oggi, in seguito ai numerosi studi, sappiamo con certezza che gli antichi avevano ragione ad adottare tale sistema educativo, beneficiando dei vantaggi dello sport sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Da sempre l’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena ha riconosciuto ed attenzionato la valenza dell’Educazione fisica, motoria e ludica nei vari segmenti scolastici, ma mai come quest’anno le docenti referenti hanno aderito alle varie proposte progettuali introducendo molteplici specialità sportive. Tante le proposte pervenute dal MIUR, dal CONI, dalle Federazioni Sportive e dal territorio: “Scuola Attiva Kids” e “Scuola Attiva Junior” a cura del CONI, attraverso cui i ragazzi hanno potuto sperimentare il percorso di atletica leggera e tiro con l’arco e grazie al Progetto “Racchette in Classe” sono stati avviati ad una nuova pratica sportiva: il tennis.

Anche la Scuola dell’Infanzia, da qualche mese, ha potuto fruire di un percorso ludico-motorio offerto a tutti i bambini con la finalità di giocare, sperimentare ed imparare. Ogni attività è incentrata sul “fair play”, una condotta sportiva basata sulla correttezza e il rispetto delle regole.

Quando si cresce con queste solide fondamenta, si è spinti ad applicare questi valori anche nella vita quotidiana, a scuola, nel lavoro o tra i compagni. Il concetto di fair play riporta anche al rispetto delle regole sociali e alla loro applicazione, suscitando sentimenti di condivisione e di appartenenza al gruppo.

Il valore formativo della pratica sportiva, ormai universalmente riconosciuto, ha indotto l’Istituto a cogliere ogni opportunità educativa, anche attraverso i finanziamenti europei dei Progetti PON FSE per lo sviluppo delle competenze disciplinari e le social skills. Anche quest’anno gli alunni, sin dalle prime classi della Scuola Primaria, hanno potuto fruire, in orario extracurriculare, di attività ludico-motorie, che favoriscono le relazioni sociali e l’integrazione. La variegata offerta formativa dell’Istituto in ambito sportivo, ha, inoltre, riguardato gli alunni delle classi 2^ della Scuola Secondaria con i Progetti del Gruppo Sportivo e del “VolleyS3” che hanno riscosso un notevole successo, vista la partecipazione assidua dei ragazzi.

Lo sport promuove e diffonde valori fondamentali quali la solidarietà, la lealtà, il rispetto della persona e delle regole, principi fondanti di ogni società sana, strumenti indispensabili per costruire i cittadini di domani.