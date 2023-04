GIOIOSA MAREA ( ME) – FRAZIONE SAN GIORGIO, INGRESSO DA VIA CATANIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t., composto da disimpegno che conduce a: soggiorno, cucina, 3 camere da letto e 2 locali wc di cui uno cieco – della sup. comm. di mq.120,50. Pertinenza adibita a deposito al piano seminterrato con ingresso dall’androne citato e secondario dallo scivolo/rampa avente accesso dalla via Trapani, sup. comm. mq 22. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 75.000,00. Offerta minima: Euro 56.250,00. Rilancio: Euro 2.000,00. FRAZIONE SAN GIORGIO, VIA TRAPANI – LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano terra facente parte di fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 5 vani – ingresso, due camere da letto, disimpegno, bagno e soggiorno pranzo, cucina – della sup. comm. di 123 mq. Libero. Prezzo base Euro 58.200,00. Offerta minima: Euro 43.650,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/07/23 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 93/2018 PT832349 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN SALVATORE DI FITALIA ( ME) – CONTRADA GRAZIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al piano primo sottostrada composto da ingresso, cucina, soggiorno al cui interno è stata realizzata una camera, due camere doppie, bagno e disimpegno, ripostiglio, locale deposito e corte comune. Prezzo base Euro 24.655,00. Offerta minima: Euro 18.491,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/07/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Santi Cirella tel. 094134863. Rif. RGE 70/2011 PT832654 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300