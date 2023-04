San Marco d’Alunzio – La Giunta Comunale di San Marco d’Alunzio ha approvato il progetto “Spazio Gioco condiviso”, rivolto ai bambini di età compresa tra 1 e 11 anni dal mese di Maggio a Dicembre 2023.

Per lo “Spazio Gioco condiviso” è stata stanziata la somma di 7.000 euro, che potrà trovare copertura nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario triennale 2023/2025, competenza per l’anno 2023; per la fruizione del servizio sarà prevista, a carico degli utenti, una compartecipazione mensile pari a 100 euro.

Lo “Spazio Gioco condiviso” è uno spazio prevalentemente dedicato alle attività ludiche ricreative, pensato sia per i più piccini (1-3 anni) e, dunque, per coloro che non frequentano ancora la Scuola dell’infanzia, sia per i più grandi (3-5 anni e 6-11 anni), che potranno svolgere attività extra scolastiche ed esperienze di gruppo. Il progetto nasce con lo scopo di offrire un servizio per l’intera comunità aluntina, creando una struttura gioco-educativa per bambini e ragazzi che “vada oltre il concetto tradizionale di asilo e che sia in grado di accogliere bambini di qualsiasi condizione sociale e culturale”. Le attività che vi si svolgono hanno l’obiettivo di educare attraverso il gioco, inteso come movimento, parola, espressione di intelligenza e fantasia. Le attività ludiche previste sono divise per gruppi, in base all’età dei bambini: quelli più piccoli possono esplorare letteralmente il mondo, manipolando gli oggetti in tutti i modi possibili per apprendere azioni progressivamente più complessi; i bambini un po’ più grandi prendono confidenza con materiali, come acqua, cartone, sabbia, farina, per scoprirne le particolarità, avvertirne peso e consistenza, produrre e imparare suoni; i piccoli più “adulti” si dedicheranno invece ad attività più strutturate (giochi di costruzione, invenzione, giochi di squadra e di movimento). Il progetto dovrà dare vita a interventi di animazione con lo scopo di potenziare il gioco, la creatività e la capacità di socializzazione sia a carattere educativo che socioculturale; saranno impegnati nello “Spazio Gioco” operatori qualificati, che saranno coinvolti per tutto l’orario di apertura del servizio.

Il progetto sarà attivato in via sperimentale, nei locali posti al primo piano dell’edificio che ospita la Scuola dell’infanzia in un ambiente ampio e luminoso, con un arredamento piacevole e dotato di tutti i confort. L’utenza potrà godere anche del giardino al piano terra, anch’esso arredato con giochi e attrezzature adeguate; e inoltre potrà usufruire del servizio mensa, mediante l’esibizione del buono pasto da acquistare online sul PagoPa del Comune di San Marco d’Alunzio. Più precisamente le aree realizzate sono: area gioco con tappeti morbidi per i più piccoli, area relax con piccolo scivolo e altalena, area disegno libero, area ristorazione costituita principalmente da cucina, lavastoviglie e lavello, e mobile contenitore per le stoviglie, angolo per il gioco simbolico, dove i bambini compiono varie attività, e angolo lettura. La struttura sarà anche dotata di un televisore, che verrà utilizzato come mezzo di apprendimento, offrendo all’utenza strumenti adeguati a concentrarsi attivamente sul linguaggio e sul contenuto dei programmi prescelti. Gli orari di apertura dello “Spazio Gioco condiviso” saranno dalle ore 7:30 alle 17:30, dal Lunedì al Venerdì.