CAPO D’ORLANDO (ME) – VIA BRUCA, 81 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A. USUFRUTTO PER LA QUOTA DI 500/1000 DI APPARTAMENTO composto da ingresso, corridoio/disimpegno, 4 camere, cucina abitabile, 2 bagni, 2 balconi e con terrazzo chiuso con profilati di alluminio adibito a lavanderia. Piano 2°. Sup. lorda tot. di circa mq 119. Prezzo base Euro 30.597,88. Offerta minima: Euro 22.948,41. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott.ssa M. A. La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Caranna tel. 0941561075 – 3335915931. Rif. RGE 75/2021 PT834035 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – CONTRADA SAURO, 121, 122, 123, 125 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CORPO A) FABBRICATO A 2 ELEVAZIONI in muratura, con annessa corte di pertinenza, costituito da: piano terra, composto da locale di sgombero con adiacente vano adibito a forno a legna e attiguo vano legnaia, e da piano primo, al quale si accede tramite scala esterna, adibito ad abitazione. Sup. lorda tot. circa mq 122. CORPO B) TERRENO agricolo retrostante il fabbricato di cui al corpo A) attualmente destinato a noccioleto, sparse piante di ulivo e fruttiferi vari. Sup. lorda tot. circa mq 1268. Prezzo base Euro 23.744,48. Offerta minima: Euro 17.808,36. Rilancio: Euro 1.100,00. CONTRADA INDALI – LOTTO 2) TERRENO, prevalentemente coltivato ad uliveto, sistemato ad ampie terrazze ed in parte zona boschiva, adiacente strada comunale. Sup. lorda tot. circa mq. 4193. Prezzo base Euro 5.346,07. Offerta minima: Euro 4.009,55. Rilancio: Euro 250,00. Vendita senza incanto 04/07/23 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/07/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Laura Scolaro tel. 090675248. Rif. RGE 106/2015 PT833355 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300