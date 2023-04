Galati Mamertino – La Mamertina si prepara per la finale playoff del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto, dove affronterà in trasferta il Club Sportivo Oliveri Domenica 30 Aprile alle ore 16:30.

Lo spareggio promozione si giocherà tra la seconda e la terza classificata al termine della stagione regolare (la promozione diretta è stata conquistata dal Fondachelli). L’Oliveri è approdato in finale, dopo la vittoria casalinga 2-0 contro il Mirto nella semifinale playoff, mentre la Mamertina giunge all’atto conclusivo, grazie al successo 4-2 nell’altra semifinale contro il Pro Tonnarella.

Le due squadre sfidanti dovranno fare a meno di 2 elementi nella finale playoff; l’Oliveri dovrà rinunciare a Carmelo Gullo (squalificato per 3 giornate) e Francesco Alessandro (fermato per 2 turni), entrambi espulsi nella sfida contro il Mirto, mentre la Mamertina dovrà privarsi di Gaetano Giallanza (squalificato per 3 giornate) e di Ivan Cancelliere (fermato per una gara effettiva), espulsi nel match contro il Pro Tonnarella.

Durante la stagione una vittoria a testa per Mamertina e Oliveri, negli incroci in Campionato. La Mamertina ha avuto la meglio nella partita di andata per 3-1, nel match disputato al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, grazie alla doppietta di Manuel Spasaro e alla rete di Mattia Pizzuto. Invece l’Oliveri ha vinto in casa il ritorno 5-1, con la doppietta di Giuseppe Maisano e le reti di Giuseppe Quattrocchi, Gianluca Crisafulli e Diego Alessandro. La Mamertina, essendo arrivata in terza posizione al termine del Campionato, dovrà solo vincere per la conquista della promozione; l’Oliveri, invece, ha a disposizione 2 risultati su 3 grazie al miglior piazzamento nel torneo.