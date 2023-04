È di stamattina il comunicato stampa ufficiale della Città Metropolitana di Messina, III Direzione Viabilità Metropolitana, con il quale viene resa nota la chiusura del Ponte Mela.

Chiusura ordinata “per prevenire rischi e pericoli per la pubblica incolumità a persone e/o cose” dal 27 aprile al completamento dei lavori. Lavori che riguarderanno il consolidamento e la ricostruzione dell’impalcato. Stamattina, tuttavia, sulla struttura si è continuato a circolare a viabilità a senso unico regolata da impianto semaforico (La foto in evidenza è stata scattata alle ore 12 circa, ndr).

Il Genio Civile di Messina, sulla struttura, si è chiaramente espresso. Rup e Responsabile dei lavori parlando di “acclarate condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza della infrastruttura viaria”. E per questo è stata richiesta “l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto in discorso”.

Il Ponte Mela, di proprietà della Città Metropolitana di Messina, ha visto venire alla luce il progetto esecutivo cantierabile il 30 dicembre 2019, prevedendo circolazione a senso unico alternato. I lavori furono consegnati a dicembre 2021. Agli inizi di marzo, il Genio Civile ha reso noto il degrado strutturale. Nelle scorse settimane, si era tenuto un sopralluogo per poter addivenire alla soluzione di una viabilità alternativa tramite apposito bypass temporaneo. E, come già evidenziato in un precedente articolo, di quello non c’è traccia alcuna.

Dopo la sfuriata del sindaco di Milazzo, Pippo Midili, anche il collega barcellonese Pinuccio Calabrò fa sapere che i sindaci sono pronti ad azione di protesta, dicendosi pronto anche ad azioni di natura legale. I primi cittadini chiederanno l’intervento del Prefetto.

Stamattina, dicevamo, la circolazione a senso unico alternato è proseguita. L’unica alternativa, la SS113, non può, a nostro avviso, soddisfare le esigenze del territorio. L’unico Pronto Soccorso che serve il comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto è quello dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. Utilizzare esclusivamente la SS113 come collegamento rappresenterebbe un fattore che rischia di dilazionare oltremisura i tempi di alcune operazioni di soccorso che necessitano di quella tempestività che, non scopriamo certo l’acqua calda e non abbiamo la benché minima pretesa di farlo, può salvare una vita.

Non bisogna poi dimenticare qualsivoglia discorso in chiave turistica, dal momento che il Ponte Mela, anche questo è un dato di fatto, collega la litoranea di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. La sua chiusura rappresenta un interruptus nel collegamento costiero fino a Portorosa e Oliveri.

Ci sono poi quanti lavorano, a ogni livello e in ogni settore. Non parliamo soltanto di disagi per pendolari o studenti. Ma di affluenze per le attività commerciali che, negli anni, hanno magari investito per rilanciarsi, specie dopo il triste periodo pandemico, rivitalizzando anche il water front della costa tirrenica.

Dati di fatto incontrovertibili che necessitano risposte.