A tu per tu con le istituzioni: un grande successo l’ultimo passo del progetto “Incontriamo le Istituzioni”.

Gli studenti del “S. D’Arrigo” di Venetico, in particolare le classi terze, hanno visitato Palazzo Madama, sede del Senato, e Palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale. Il progetto ha avuto come finalità il potenziamento delle conoscenze/competenze di Educazione civica, attraverso l’analisi delle istituzioni della Repubblica italiana (struttura, compiti, funzionamento).

Ad accompagnare i giovanissimi visitatori anche la Dirigente Scolastica dott.ssa Laura Aliberti e la sua collaboratrice prof.ssa Daniela Russo. La prima visita è stata a Palazzo Madama, dove gli studenti, dopo una cordiale e calorosa accoglienza da parte della Sen. Barbara Floridia, neoeletta presidente della commissione Vigilanza Rai, hanno visitato, sotto la sapiente ed esaustiva guida del personale del Senato, le meravigliose sale e soprattutto il famoso emiciclo in legno dove si svolgono le sedute dei senatori.

La suggestiva cornice del palazzo mediceo ha permesso di comprendere la solennità e l’importanza che questo luogo ha nella vita reale di ogni cittadino. Successivamente gli alunni e i docenti accompagnatori hanno visitato il Palazzo della Consulta, adiacente a Palazzo del Quirinale, dove sono stati accolti con molta ospitalità e disponibilità dal Prof. Giacomo D’Amico, Docente di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina e Assistente di studio presso la Corte Costituzionale.

Con questo progetto l’Istituto Comprensivo D’Arrigo, per volontà della Dirigente Scolastica, dott.ssa Laura Aliberti, della sua collaboratrice Prof.ssa Daniela Russo e dei Referenti del Progetto, Prof.ssa Maria Rita Antonuccio, Prof. Domenico Pettineo e Prof.ssa Teresa Venuto, si è posto l’obiettivo di far conoscere e condividere i valori costituzionali per acquisire piena consapevolezza dei diritti e doveri che ne derivano, di potenziare la consapevolezza della necessità del rispetto delle regole e della responsabilità delle azioni individuali per il bene comune e infine avvicinare i giovani alle istituzioni.