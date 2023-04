Santa Lucia del Mela – Una vera e propria festa dello sport oggi a Santa Lucia del Mela dove è stato inaugurato il campo di calcio a 5 che l’Amministrazione Comunale ha deciso di intitolare al luciese Sergio Marchese.

Si tratta dell’ennesima opera sportiva che nasce nel territorio luciese, volta a rafforzare l’offerta per i giovani. Fortemente voluta dal Sindaco Matteo Sciotto e dall’Assessore Benedetto Merulla, il campo a 5 nasce nel polo sportivo luciese, vicino al Campo a 11 dedicato a Gaetano Scirea e al campo da tennis. Lì sorgerà anche una piscina che è già stata finanziata. Un’opera che suggella la passione per lo sport che a Santa Lucia del Mela è viva più che mai, grazie anche all’impiego e alla dedizione dell’assessore Merulla, che da anni spende anima e cuore in questo settore con grande passione e sacrificio.

Prima il taglio del nastro, poi l’esibizione delle giovanili della Pro Mende Calcio e dell’Asd Melas. Oltre il Sindaco Sciotto e l’Assessore Merulla era presente la Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Piero Cannuni e alcuni Consiglieri Comunali. Tanta gioia anche per la figlia di Sergio Marchese a cui il campo verrà intitolato, Francesca, che oggi era lì al taglio del nastro.

Soddisfazione per l’ennesima opera inaugurata in questi cinque anni è stata espressa dal Sindaco Matteo Sciotto: “Inaugurare una nuova opera fa sempre piacere, ma quando riguarda i giovani e lo sport allora la gioia si moltiplica.”

“Oggi è stato emozionante ricordare un uomo di sport come Sergio Marchese” ha dichiarato l’Assessore Benedetto Merulla, che ha continuato dicendo che “i Sacrifici la passione e l’amore ti portano questi obbiettivi raggiunti. Grazie al Sindaco Matteo Sciotto Grazie a tutta la squadra agli uffici , al tecnico Lillo Lipari al suo staff. Al prossimo obiettivo!”