Fari accesi sulla situazione in cui versa la via Stretto Cantoni, in zona Sant’Antonio, a Barcellona Pozzo di Gotto. La situazione è finita al centro di un’interrogazione pubblica della consigliera comunale Lidia Pirri del gruppo Forza Italia.

“Alcuni residenti, disperati, mi segnalano la situazione in cui versa la Via Stretto Cantoni Sant’Antonio – scrive – Dopo oltre 20 giorni di speranzosa attesa, è stato sistemato, dopo diverse segnalazioni, il guasto di una conduttura idrica con ingente perdita d’acqua. Sono andata sul posto per accertarmi personalmente di quanto mi è stato riferito e mi sono ritrovata davanti una strada piena di buche, erbacce e spazzatura abbandonata”.

Da qui la richiesta al Sindaco Calabrò e agli Assessori di “intervenire per sistemare le buche, ripulire la spazzatura abbandonata e togliere le erbacce”. Il tutto con qualche frecciatina direttamente dalla sua pagina Facebook: “Sindaco, attenzioniamo la comunità di Sant’Antonio che già troppe volte ha pagato un prezzo troppo alto per le alluvioni che hanno devastato il territorio negli ultimi anni. All’Assessore Barbera suggerisco di fare un giro in tutta Sant’Antonio la prossima volta che decide di andarci con i consiglieri del posto. Se gradisce, magari, posso accompagnarlo io, anche se non sono del posto”.