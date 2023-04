Questa volta dovrebbe essere quella decisiva. La riunione del comitato operativo per la viabilità oggi in Prefettura ha stabilito che il 5 maggio sarà aperto il bypass Baglio per consentire la conclusione dei lavori del viadotto Ritiro.

Una viabilità temporanea per i primi 15 gironi che vedrà i mezzi che viaggiano da Villafranca verso Messina percorrere la carreggiata lato valle prendendo il bypass Baglio per andare a Catania superando però l’uscita il Boccetta. Si potrà continuare a uscire a Giostra, sempre solo per i primi 15 giorni, e quindi proseguire fino a Boccetta.

Qui partiranno i lavori per realizzare un altro bypass che diventerà decisivo quando sarà necessario chiudere del tutto l’uscita a Giostra per consentire la demolizione della parte restante del viadotto che richiede lavorazioni particolarmente impegnative.