Anche quest’anno l’Istituto Tecnico Industriale “Evangelista Torricelli” di Sant’Agata Militello, diretto dalla Prof.ra Tamara Micale, ha partecipato al Concorso nazionale: “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezione di Costituzione”, indetto dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica e dal MIM, classificandosi unico vincitore della PRIMA CATEGORIA: CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTITUZIONE.

Unanime il parere espresso dalle due commissioni giudicanti: quella tecnica e quella politica, che ha esaminato i lavori approdati alla fase finale del Concorso.

Il Progetto” Dove non c’è Libertà non c’è Giustizia”, ideato e condotto dalle docenti Mariangela Gallo e Dominga Rando, ha messo tutti d’accordo per la qualità del sito realizzato, per la varietà delle attività affrontate e per la valorizzazione della Costituzione attraverso esse. Più di cento discenti, impegnati in svariati percorsi, hanno commentato, approfondito, realizzato video, spot, un periodico, un fotoromanzo che ha avuto come filo conduttore l’Articolo 21 della Costituzione e la riflessione critica e approfondita sulla libertà d’informazione nell’epoca della comunicazione interattiva.

Lo studio degli Articoli: 3,11, 33 hanno aperto una finestra sul mondo dei diritti e doveri. Il percorso tracciato è stato quello del dato costituzionale ed europeo, al fine di rafforzare la cultura del diritto, della cittadinanza e dell’appartenenza verso il proprio territorio.

Adesso i ragazzi attendono con ansia di ricevere il premio in Senato dalle mani della seconda e terza carica della Stato. La premiazione sarà trasmessa in diretta in uno dei principali canali RAI.