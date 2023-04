“La piscina comunale di Milazzo non può rimanere ancora chiusa! Si trovi una soluzione per mettere in funzione una struttura cosi importante per i cittadini milazzesi e del comprensorio!”.

A dichiararlo è il deputato regionale di Sicilia Vera – Sud Chiama Nord, onorevole Matteo Sciotto. “Occorre fare squadra e lavorare tutti insieme per progettare una riconversione e riqualificazione dell’impianto, reperire i fondi e destinarla all’uso che viene reclamato dalla comunità sportiva milazzese – prosegue – Mi metto a disposizione personalmente, anche come supporto dell’amministrazione comunale, per poter intervenire in maniera costruttiva alla risoluzione di questo annoso problema, perché ogni risorsa del territorio sia valorizzata e ripristinata”.

Nei giorni scorsi, sulle condizioni della piscina comunale è intervenuto il Movimento Sportivi Milazzesi con una nota inviata alla nostra redazione da Gianluca Venuti.