L’indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia giunge al capolinea in Cassazione con la conferma delle assoluzioni per gli investigatori del Ros e l’ex parlamentare Marcello Dell’Utri.

Prescrizione per Leoluca Bagarella e per il medico Antonino Cinà. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio, con la formula “per non avere commesso il fatto”, per quanto riguarda il generale dell’Arma, Mario Mori e per gli ufficiali dei Carabinieri Antonio Subranni e Giuseppe De Donno.

I giudici della Suprema Corte non hanno dunque accolto la richiesta della procura generale che chiedeva per gli ex ufficiali del Ros un nuovo processo d’appello. È stata anche modificata la formula d’assoluzione rispetto alla sentenza di Palermo, non più “perché il fatto non costituisce reato”, ma “per non avere commesso il fatto”.