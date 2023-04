“Le novità del CCNL funzioni locali 2019-2021” questo il tema del focus tenutosi questa mattina a palazzo Zanca e promosso dalla Cisl Fp Messina in collaborazione con la Cisl Fp Sicilia sull’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali che si applica ai dipendenti di Comuni, ex Province ed enti collegati.

Un comparto che solo in Sicilia conta circa 41 mila lavoratori. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Federico Basile e l’intervento della segretaria generale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri. “Il contratto – ha spiegato la Bicchieri – contiene numerose novità e segna una importante vittoria in tema di tutela dei diritti dei dipendenti degli enti locali e di riconoscimento della professionalità di lavoratori storicamente sottostimati e poco valorizzati che invece, grazie alle le professionalità acquisite, spesso in maniera autonoma, rendono servizi eccellenti all’utenza anche nelle condizioni di lavoro più improponibili”.

Ad illustrare le principali novità previste la segretaria generale della Cisl Fp Sicilia Margherita Amiri e il Responsabile del Dipartimento funzioni locali della Cisl Fp Sicilia Mario Basile. “Il Ccnl – hanno spiegato – prevede importanti novità come aumenti tabellari per tutto il personale del comparto e la definizione di un nuovo sistema di indennità. A cambiare anche il sistema delle ‘progressioni orizzontali’ adesso differenziali stipendiali, le regole che governano la gestione dello smart working, la progressione verticale tra le aree, la stabilizzazione e l’assunzione di nuove risorse umane già contemplate nel Piao”.

Tra i temi trattati quello della partecipazione in coerenza con il disegno di legge popolare già depositato dal segretario generale della Cisl Gigi Sbarra, e il miglioramento con il nuovo contratto delle relazioni sindacali, che vanno adesso nella direzione del potenziamento delle commissioni paritetiche.

Presente il Segretario Generale della Ust Cisl Messina Antonino Alibrandi. “Le amministrazioni pubbliche vivono un momento di grande difficoltà – ha dichiarato Alibrandi – Il rinnovo del contratto è sicuramente un punto importantissimo ma c’è ancora tanto da fare. La CISL da sempre ha scelto la via del confronto e del dialogo senza inseguire posizioni ideologiche a prescindere. Siamo per entrare nel merito delle cose e per confrontarci su esse, per il bene dei lavoratori e dei cittadini. La CISL a livello territoriale e nazionale sta facendo un grande lavoro, l’obiettivo è che la Pubblica amministrazione possa essere integrata di risorse umane, competenze e strumenti digitali necessari ad avviare quel percorso di ammodernamento che tanto serve alla comunità”.

Al tavolo Titti Rizzo segretaria organizzativa della Cisl Fp di Messina Tavolo e Alfredo Mobilia, segretario aziendale per il Comune di Messina. A moderare l’incontro il segretario provinciale Salvatore Le Donne.