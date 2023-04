Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 e il Ripiano di disavanzo di amministrazione riferito allo stesso arco temporale, con successive modifiche e integrazioni.

Il civico consesso caprileonese ha poi voluto ringraziare, con una pergamena ricordo, il Revisore dei Conti Dott. Ferdinando Marchese (nella foto), che ha assistito alla sua ultima Adunanza Consiliare; nel nuovo triennio la funzione di Revisore dei Conti verrà infatti ricoperta dalla Dott.ssa Roberta Marino.

La proposta del Rendiconto 2022 è stata attuata con 9 voti favorevoli e 1 un voto contrario (il Consigliere di minoranza Giorgio Caputo); l’argomento in questione è stato illustrato dal Dott. Mannino, esperto del Sindaco Bernadette Grasso, e dalla Dott.ssa Giuseppina Mangano, Responsabile dell’Ufficio Ragioneria. La Dott.ssa Mangano ha fatto notare che è stato presentato un emendamento al Rendiconto, riguardante la correzione di alcuni errori materiali, visto che i dati contabili non risultavano conformi agli elaborati tecnici; con l’emendamento si è votata la sistemazione degli errori. Il Dott. Mannino si è soffermato sugli accantonamenti, evidenziando che per i rinnovi contrattuali dei dipendenti sono stanziati 78.935 euro e per i fondi informatici del PNRR 218.000 euro. Il Consigliere di minoranza Giorgio Caputo ha affermato che secondo il suo parere la situazione finanziaria è grave e che il Fondo contenzioso non è congruo; il componente dell’opposizione ha poi sottolineato che l’ente comunale è strutturalmente deficitario e si è augurato che si possa adottare un Piano di riequilibrio. Il Consigliere di minoranza Giuseppe Musarra ha ringraziato per il lavoro svolto il Dott. Marchese e ha espresso una dichiarazione di voto favorevole alla proposta del Rendiconto, insieme all’altra componente dell’opposizione Stefania Munastra, in quanto quello che interessa è il bene della comunità e ha dato fiducia all’operato dell’Amministrazione.

Il Sindaco Bernadette Grasso ha evidenziato la trasparenza della macchina amministrativa, sia dal punto di vista contabile che da quello politico. In riferimento ai contenziosi, il primo cittadino di Capri Leone ha dichiarato che si tratta di espropri e che il Comune non rientra nei parametri per effettuare nuove assunzioni; per il Parco Urbano, ad esempio, ha spiegato che da 400.000 euro si è riusciti a risparmiare con il pagamento di 250.000 euro. Ne rimane uno di contenzioso maggiore, mentre gli altri sono per risarcimento danni o riferiti all’illuminazione. “Stiamo garantendo tutti i servizi essenziali, stiamo cercando di sfruttare tutte le opportunità e partecipare a tutti i bandi possibili – afferma il Sindaco Grasso -. Il Comune di Capri Leone è in linea con la situazione finanziaria degli altri Comuni; noi abbiamo ridotto al massimo le spese. Il Dott. Mannino è stato scelto come esperto, perché cercavamo una figura terza che potesse coadiuvare gli uffici comunali, a garanzia non solo della maggioranza, ma anche della minoranza e di tutta l’Amministrazione”. Anche il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto ha precisato che la scelta del Dott. Mannino è stata voluta fortemente da tutta la maggioranza, che voleva una figura capace per districarsi nell’area economico-finanziaria.

Il Ripiano di disavanzo di amministrazione ha ricevuto 9 voti favorevoli e un voto contrario, e l’argomento in questione era stato già chiarito all’interno della spiegazione del Rendiconto. Al termine del Consiglio Comunale il Dott. Marchese ha ricevuto una pergamena ricordo dal Consiglio Comunale e dall’Amministrazione, e il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto lo ha voluto ringraziare, a nome di tutti i Consiglieri.