Non hanno perso tempo i messinesi che hanno subito occupato tutti i posti auto dei primi due parcheggi di interscambio aperti ieri mattina.

Si tratta di quello sul viale Europa Centro e quello San Cosimo. Il primo ha 74 posti auto, di cui due per disabili, più cinque postazioni per ricarica auto elettriche. Quello di via San Cosimo ha 44 posti auto, di cui uno per disabili, uno rosa e quattro per ricarica di auto elettriche.

Si tratta di parcheggi che erano già esistenti, ma dopo i lavori eseguiti nei mesi scorsi sono stati modificati per diventare delle aree di sosta di interscambio. Per i primi mesi la sosta sarà gratuita, poi quando verrà sistemata l’automazione e le casse di pagamento ed entreranno a regime.