Un rinvio di un mese che non è servito a partorire la cosiddetta “strada alternativa” al Torrente Mela. E così da domani la struttura chiude con tutte le conseguenze del caso. A partire dal sovraccarico di quella SS113 che, a questo punto, rappresenta l’unica via di collegamento tra il comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la nuova ordinanza della III Direzione “Viabilità Metropolitana” che dispone la chiusura immediata, già da oggi 27 aprile – del Ponte Mela, a tempo indeterminato, ovvero fino alla fine dei lavori. Il provvedimento – riferisce una nota del Comune di Milazzo – cita una nota del Genio Civile dello scorso 17 aprile con la quale il Rup ed il responsabile dei lavori, in considerazione “dell’attesa impraticabilità dell’ipotesi di procedere alla demolizione per cantieri successivi, nonché le acclarate condizioni di degrado degli elementi strutturali del viadotto che non assicurano le necessarie condizioni per l’utilizzazione in sicurezza dell’infrastruttura viaria”, richiede “l’immediata interdizione del traffico veicolare sul viadotto”.

La sicurezza sopra ogni cosa. E fin qui nulla da obiettare. Ma l’ordinanza non fa alcun cenno a una possibile viabilità alternativa, appunto. Soluzione che era stata ipotizzata negli incontri e nei sopralluoghi e della quale, invece, almeno per il momento, non vi è traccia.

E così, inevitabilmente, il traffico veicolare tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, interdetto lato mare, è destinato a ricadere tutto sulla SS113. Con tutte le conseguenze del caso. Il primo pensiero va certamente all’aspetto dell’emergenza-urgenza. L’unico pronto soccorso che serve la zona è infatti ubicato a Milazzo e, con il traffico della SS113 in sovraccarico, chissà quanto ci impiegherà un mezzo di soccorso o, ancora peggio, un parente in auto per trasportare un paziente dal territorio del Longano a Villaggio Grazia? Minuti che potrebbero anche salvare una vita. Ma ci sono anche altri aspetti che andranno considerati. Come quello turistico.

Sul fronte milazzese tuona il sindaco Pippo Midili: “Un mese per non fare nulla di quanto abbia richiesto – Pretendiamo sapere cosa è successo nell’iter di questo progetto. Chi ha sbagliato certamente oggi non può

fare pagare ai cittadini del nostro territorio colpe che non hanno. Giusto che la magistratura faccia luce da subito su quanto è accaduto perché i danni che si verranno a verificare saranno incalcolabili. Per quanto ci riguarda, noi sindaci apriremo un fronte di protesta coinvolgendo anche le istituzioni regionali affinché sia adottata una soluzione idonea a consentire la transitabile tra Milazzo e i Comuni della fascia costiera tirrenica, attraverso la litoranea di Ponente che non unisce solo la nostra città a Barcellona ma anche a metà turistiche molto frequentate in estate dai villeggianti come Portorosa e Tonnarella. E’ inimmaginabile per chi si trova in queste località spostarsi da una parte all’altra senza dover imboccare l’autostrada o sovraccaricare la vecchia Nazionale”.