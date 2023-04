Rometta – Prede vita la stradella comunale che collega le Grotte Saracene di Rometta a Porta Messina. Sono infatti iniziati i lavori i recupero che erano stati finanziati, con decreto del 25 agosto 2021, del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’importo complessivo di € 950.000,00.”

Nel dettaglio i lavori prevedono la messa in sicurezza del costone roccioso e il recupero della stradella comunale, da notevole tempo in disuso, che collegherà le grotte saracene con con la porta medievale Castello (o Messina).

“Mi è sembrato giusto andare a vedere, -ha dichiarato il Sindaco Nicola Merlino- con non poca emozione, la stradella che percorrevano i nostri avi e che, adesso, dopo tanto tempo, potremo vedere e percorrere anche noi, già oggi, nel tratto che incomincia ad emergere. Un altro bellissimo percorso turistico che permetterà con una passeggiata, in un contesto straordinario, di raggiungere da Sottocastello le Grotte saracene, oltre il Castello, e viceversa.”

Il percorso sarà illuminato in modo adeguato e caratteristico: con questa strada si potrà percorrere mezza costa. Si potranno inoltre recuperare anche tutte le altre bellissime grotte esistenti e da notevolissimo tempo non accessibili, oltre all’altare rupestre, per raggiungere la Chiesa della Madonna Scala e, quindi, porta Castello.