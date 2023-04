Si fermano i cantieri per il rifacimento della pavimentazione stradale lungo l’autostrada A20 Palermo – Messina, nel tratto compreso tra Milazzo e Rometta, a causa del mancato pagamento alla ditta appaltatrice di circa 16 milioni di euro da parte del Consorzio per le autostrade Siciliane.

Una situazione che preoccupa, e non poco, gli amministratori del comprensorio tirrenico e delle Isole Eolie. Il timore è che i disagi alla viabilità possano incidere sul turismo con ricadute negative, specialmente in vista della stagione estiva.

Preoccupazioni palesate dal sindaco di Milazzo, Pippo Midili: “Un’autentica mazzata per noi e per l’Arcipelago eoliano – afferma – in un periodo in cui il turismo dovrebbe fare da traino alla nostra comunità e nel quale già abbiamo notato, proprio nelle ultime settimane, delle premesse incoraggianti. Ed invece questa vicenda

dell’autostrada conferma le criticità di un sistema Sicilia che mortifica i suoi cittadini. Nessuno pensi però che questa protesta arrivi dal nulla. L’allarme era scattato nell’ottobre scorso ma, come si è soliti fare, alla fine si è scelto la strada più comoda del tranquillizzare tutti, non risolvendo però nulla.

Il modo peggiore per risolvere il problema: la politica del rinvio. E oggi ci troviamo con la beffa di una autostrada scarificata ma senza pavimentazione e quindi praticamente intransitabile. E’ ovvio che il mio pensiero va agli operai che hanno il diritto ad essere pagati, ma non posso, lo ripeto, accettare alcuna giustificazione sul mancato pagamento delle somme da parte del Consorzio autostradale.

Per tale ragione, assieme agli altri sindaci ci faremo promotori con le istituzioni regionali per sbloccare una paralisi che non penalizza un singolo territorio, ma un’intera provincia, quella provincia di Messina che è il

riferimento turistico della nostra Sicilia”. FOTO: ARCHIVIO