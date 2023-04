Si è svolta stamani, nell’Atrio del Carmine, la premiazione del Concorso “La Città che vorrei”, indetto dall’Assessorato BB.CC e Istruzione del Comune di Milazzo in occasione della Giornata Mondiale del Disegno.

Entusiasmo e grande partecipazione sono state le note caratterizzanti di questa prima edizione, che ha visto la produzione di 396 elaborati per 460 partecipanti di quasi tutte le scuole di ogni ordine e grado milazzesi. Tre i premi assegnati all’elaborato tipologia A, rispettivamente ai Progetti “Happy Life” della classe 2^ Primaria Bastione (1° premio), “Vedere luci scintillanti oltre il mare” di Miriam Trimboli della classe 3^ Primaria Bastione

(2° premio) e “Galleria Diana” di Eleonora Giorgianni della classe 2^ Zirilli (3° premio).

Altri tre premi sono stati assegnati alla tipologia B, rispettivamente ai Progetti “Vico Galletti” della classe 1^ C Garibaldi (1° premio), “Mulino d’Arte” della classe 3^ D Luigi Rizzo (2° premio) e “Piazza Duomo” della 2B Garibaldi (3 premio).

Sei, invece, le Menzioni speciali che sono state assegnate dal Soroptimist, nella persona della Presidente del club, Dott.ssa Raffaella Catania, che nell’ambito degli obiettivi del proprio Club, hanno affiancato attivamente

l’iniziativa comunale. Si tratta di: Thomas Coppolino Sec. 1° Zirilli, Famularo Antonio Sec. 1° Zirilli, I.I.S. Leonardo Da vinci III C Turismo, Scuola media Luigi Rizzo, Classe 1E, ITT Ettore Majorana classe 2 ITQ e I.I.S. Renato Guttuso.

La Commissione, composta dall’Assessore Lucia Scolaro, dal Prof. Salvo Currò, dalla Dott.ssa Maria Rita Tricamo e dalla Prof.ssa Ivana Bonaccorsi, ha precisato che tutti i lavori erano meritevoli e che tutti possono considerarsi dei vincitori, visti il grande senso civico e la grande attenzione all’ambiente e alla sostenibilità con cui hanno raccontato la “città che vorrebbero”.

Diverse le aree oggetto del restyling creativo degli studenti, dal Molino Lo Presti alla Riviera di Ponente, da Gigliopoli a P.zza Duomo, dal Vico Galletta alla Croce di Mare, dall’area vecchia Stazione al Paladiana, dalla Baia di Sant’Antonio al Tono, dal Palazzo D’Amico al Castello, ecc. Numerose anche le poesie che hanno accompagnato gli elaborati tipologia B.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Dott. Giuseppe Midili, che si è complimentato per la partecipazione, per la creatività e per gli ottimi spunti forniti.