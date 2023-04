in Attualità , Messina

Messina – Lavori Pnrr, la Guardia Medica trasloca in centro, in Via Risorgimento

Il presidio si trovava all’ex Mandalari. Chi volesse avere maggiori informazioni può chiamare lo 09059606.

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

L'Asp di Messina comunica l'inizio dei lavori previsti nell'ambito del Pnrr all'ex Mandalari. Gli stessi lavori hanno comportato, a partire dalla giornata di ieri, il trasferimento della Guardia Medica dalla Cittadella della Salute a via Risorgimento n.22, angolo via Tommaso Cannizzaro, a Messina. Sarà questa, dunque, la nuova location del presidio di Guardia Medica nel capoluogo durante lo svolgimento dei lavori. Chi volesse avere maggiori informazioni può chiamare lo 09059606.

