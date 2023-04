Sei condanne in abbreviato e due patteggiamenti della pena. Questo l’esito dello stralcio in udienza preliminare davanti al gup Fabio Pagana per gli imputati della maxi operazione antidroga battezzata “Impasse”.

Dda e Guardia di Finanza lo scorso dicembre disarticolarono un’organizzazione specializzata nel narcotraffico, che aveva come quartier generale il rione di Giostra. i sei imputati che hanno scelto l’abbreviato

sono stati tutti condannati. Nel dettaglio: Pasquale Mollica, 8 anni di reclusione; Umberto Suraci, 5 anni, 10 mesi e 20 giorni; Antonio Suraci, 3 anni e 8 mesi; Daniele Sulas, 6 anni e 8 mesi; Maurizio Papale, 6 anni e 8 mesi; Carmelo Menoti, 3 anni e 8 mesi.

Il gup ha poi inflitto a tutti e sei multe piuttosto consistenti per diverse migliaia di euro. Hanno scelto il patteggiamento Angelo e Carmelo Arancio, entrambi di Catania. per tutti e otto gli imputati, il Tribunale del riesame aveva escluso la partecipazione all’associazione a delinquere «finalizzata all’acquisto, al trasporto, alla distribuzione, alla cessione sul mercato di sostanze stupefacenti, specie del tipo marijuana e cocaina».