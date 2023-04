“Sentiamo l’obbligo morale di provarci”. E’ quanto scrive Simon Paparone che, insieme a un gruppo di cittadini orlandini, ha pensato a un’iniziativa in memoria di Tony Caputo, scomparso domenica sera a 38 anni in un tragico incidente stradale in Contrada Pissi.

Dopo l’ultimo partecipassimo ultimo saluto con il rombo di un centinaio di moto davanti alla Chiesa di Sant’Antonio, Simon e un gruppo di amici lanciano una petizione: “Nonostante lo stato di shock in cui moltissimi ci ritroviamo – scrivono – abbiamo raccolto le nostre forze e le varie proposte arrivate, per provare anche se coscienti delle poche probabilità, di richiedere al nostro Sindaco Ingrillì di intitolare a Tony Caputo una strada, piazza, parco o monumento”.

Una richiesta che può il gruppo motiva così: “Riteniamo che il suo amore per gli animali, la sua passione per le moto, la sua serietà nel lavoro e il suo comportamento sempre onesto e gentile verso tutta la comunità orlandina debbano essere ricordati anche dalle generazioni future. Sentiamo l’obbligo morale di provarci”.

E così è stata avviata una raccolta firme simbolica online, anche se già ci si sta muovendo per realizzarla in forma ufficiale, seguendo l’iter legale.

