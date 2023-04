Galati Mamertino – Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppa Cavolo ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, per gli operatori economici interessati ad avviare start up e progetti imprenditoriali nell’Incubatore di Imprese dei Nebrodi (NEBLAB) di Galati Mamertino.

Con il presente avviso il Comune di Galati Mamertino, intendendo utilizzare a pieno gli spazi del NEBLAB, mette a disposizione i servizi e gli ambienti dell’Incubatore di Imprese; il NEBLAB opera negli ambiti delle start up, delle re-start e del consolidamento aziendale, attraverso sinergie attivate con imprese, enti di formazione, organismi di ricerca, enti locali, Università e investitori istituzionali e, pertanto, rappresenta un punto di riferimento del tessuto economico-sociale dell’intero contesto territoriale dei Nebrodi.

Possono presentare la domanda di accesso ai servizi di incubazione le micro, piccole e medie imprese, che si trovano in una delle seguenti tipologie: imprese in fase di avviamento o costituite da non oltre 12 mesi (1 anno) antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso; imprese che, pur non avendo le caratteristiche precedenti, intendano diversificare e ampliare la propria attività attraverso la realizzazione di nuovi investimenti e progetti di sviluppo (re-start); persone fisiche e aspiranti imprenditori interessate ai servizi di pre-incubazione, che intendono promuovere nuove imprese, purché nel termine di 90 giorni dall’avvenuta incubazione. Sono ammissibili progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali innovative senza limitazione di settore di attività, con priorità verso gli ambiti di sviluppo della strategia dell’Area Interna dei Nebrodi, quali l’ambito agroalimentare, socioeducativo, educativo, didattico, socio-sanitario, sanitario, sportivo, turistico e del wellness. Non possono essere ammesse le imprese, che al momento della domanda: operino, in via esclusiva, nel settore della sola commercializzazione di beni; non siano in regola con il pagamento di imposte e tasse; non rispettino i contratti collettivi di lavori o gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi; non seguano le prescrizioni in materia ambientale, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

L’azione dell’Incubatore di Imprese è volta a promuovere, supportare e agevolare la nascita e la crescita di piccole imprese, mettendo loro a disposizione idonei locali e servizi; il NEBLAB ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo della cultura imprenditoriale, dell’occupazione e del reddito, a supporto e integrazione delle più ampie strategie di sviluppo locale che interessano l’area territoriale dei Nebrodi. A tal fine la gestione dell’Incubatore dovrà privilegiare, nella fornitura dei servizi descritti, il coinvolgimento delle realtà istituzionali, sociali ed economiche locali.

La struttura del NEBLAB comprende: una reception, a cui sarà addetto il personale messo a disposizione del Comune, attività culturali e Biblioteca, coworking (gli spazi comuni saranno attrezzati per questo servizio, da regolamentare con un successivo atto), Sala conferenze (l’utilizzo della Sala sarà preventivamente autorizzato con le attività ritenute valide e compatibili con quelle del NEBLAB), Segreteria e attività amministrative (da utilizzare da parte del Comune di Galati Mamertino e, per le attività di assistenza alle imprese, da parte del progetto “Living Lab Nebrodi”, fino al suo compimento), Sala riunioni e attività culturali, attività di supporto, attrezzature e stampa (stanza da adibirsi a Centro stampa ad uso di tutti gli utilizzatori del NEBLAB), servizi igienici, spazi imprese (spazi numerati dal numero 1 al numero 10, destinati alle attività specifiche di impresa).