Si è concluso con la condanna a due anni per i due imputati, il processo al Tribunale di contea di Spalato in Croazia per la morte del manager santagatese Eugenio Vinci, scomparso per avvelenamento da monossido di carbonio a bordo dell’imbarcazione “Atlantia” nell’agosto 2019.

La condanna è stata inflitta a Zoran Bauk, 27anni, armatore e proprietario dell’Atlantia e Jerko Marasovic, 30anni, comandante del caicco a bordo del quale viaggiavano otto persone, tutte santagatesi, tra cui anche due bambini. Oltre ad Eugenio Vinci, trovato cadavere nel bagno della propria cabina la mattina del 13 agosto, le esalazioni provocarono serie conseguenze anche per la moglie e due bambini, rimasti a lungo ricoverati in condizioni critiche ed oggi fortunatamente ristabiliti. Tra gli intossicati anche il sindaco di Sant’Agata Bruno Mancuso e la moglie, che facevano parte della comitiva che aveva noleggiato la barca per qualche giorno di vacanza.

Secondo quanto fu accertato dalle perizie, le emissioni tossiche furono sprigionate da un generatore a benzina che era stato montato sull’imbarcazione pochi giorni prima della partenza all’interno della sala macchine, nonostante ne fosse prescritto un impiego tassativo esclusivamente all’aperto, proprio a causa dei gas di scarico prodotti.

Gli imputati, riconosciuti responsabili di gravi negligenze che hanno causato la morte di Vinci e messo a rischio la vita degli altri passeggeri, dovranno quindi risarcire i danni, secondo la liquidazione che sarà stabilità in sede civile, alle parti offese del tragico incidente, rappresentate dagli avvocati Massimiliano Fabio, Giuseppe Mancuso e Salvatore Mancuso.