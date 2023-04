Diventa un caso politico, a Capo d’Orlando, il contenzioso tra il Comune ed ENI Plenitude S.p.A. che chiede il pagamento di quasi 2 milioni di euro per la fornitura di quattro anni di energia elettrica.

I consiglieri comunali Renato Mangano, Sandro Gazia, Linda Liotta, Felice Scafidi e Giuseppe Truglio scrivono al Presidente del Consiglio Comunale di Capo d’Orlando richiedendo la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo.

L’intento spiegato nella richiesta è quello di “trovare le più opportune e tempestive iniziative sia per il rispetto

del termine del 30 aprile per l’approvazione del Rendiconto 2022 che per la promozione di apposite

delibere di riconoscimento del richiamato debito fuori bilancio”.

Per quanto riguarda il contenzioso già nel 2018 il Tribunale di Milano aveva emesso un decreto ingiuntivo che fu però contestato dal Comune paladino che ottenne l’incompetenza del foro lombardo.

Adesso la richiesta è giunta al Tribunale di Patti che ha assegnato la causa al giudice Rosalia Russo Femminella.

La causa è stata rinviata al 27 settembre e la società è stata autorizzata alla chiamata in causa di altri capi area oltre Michele Gatto.

A risponderne adesso saranno anche Alfredo Gugliotta, Mario Sidoti Migliore, Maria Timpanaro, Cettina Ventimiglia e l’attuale esperto Nino Colica.

Secondo la richiesta di ENI la responsabilità economica di questi ultimi, se accertato con giudizio definitivo il debito di Palazzo Europa, sarebbe “ulteriore subordine”.