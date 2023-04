San Pier Niceto – A fare la storia sono i cittadini comuni. Sono coloro che si distinguono per le loro azioni, per il loro operato, per aver lasciato un segno tangibile nella quotidianità del luogo in cui hanno vissuto. Ecco perché oggi San Pier Niceto piange la scomparsa di un vero e proprio pezzo di storia del paese.

Ha smesso di battere il cuore di Pino Ruggeri, volto storico di San Pier Niceto e persona amata e apprezzata da tutti. Il Cavaliere della Bontà, così era da tutti conosciuto: etichetta questa che vestiva bene la sua personalità nobile e altruista.

Il nome di Pino Ruggeri è legato all’edicola “Arcobal”, che è stato un vero e proprio punto di riferimento per San Pier Niceto. Non solo un luogo dove acquistare giornali, libri e quotidiani, ma una vera e propria officina culturale in cui il Cavaliere Pino Ruggeri era sempre pronto ad accogliere la gente dispensando le perle del suo sapere. Un aneddoto, un proverbio, una storia legata al suo vissuto, un approfondimento: Pino Ruggeri ha fatto in modo che Arcobal diventasse un centro culturale e che divenisse un vero e proprio cuore pulsante dove centinaia di giovani e meno giovani hanno indissolubilmente legato un ricordo della loro esistenza. L’agorà di San Pier Niceto.

Ogni evento cardine di San Pier Niceto è legato al nome del Cavaliere della Bontà che, con le sue parole, riusciva a descrivere e fotografare. Le sue parlate resteranno nella storia di tutti quelli che hanno avuto l’onore di ascoltarle.

“Genio e cuore vincono la miseria, così si esprimeva l’industriale Giordani. A questo suo dire, io ho unito altre due parole: coraggio e lungimiranza, per completare il cammino operativo.” diceva il Cavaliere della Bontà e ancora “Basta poco per far vivere la vita” o “Non è ladro solo colui che ruba, ma è ladro anche colui il quale non cura con cura ciò che dovrebbe curare con cura.”

I funerali si terranno domani, 28 aprile, alle ore 15.30, nella chiesa di San Francesco di Paola a San Pier Niceto. Sui social, appresa la notizia, si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio.

Il direttore Benedetto Orti Tullo, la redazione e tutto lo staff porgono le condoglianze più sincere alla moglie Rosaria Certo e ai figli Giuseppe e Carmelina.