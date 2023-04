Continua a regalare emozioni la Desi Shipping Akademia Messina che, alla Cittadella Sportiva Universitaria e di fronte ad un pubblico ancora una volta calorosissimo, supera con un perentorio 3-0 la D&a Esperia Cremona ed ottiene un quinto preziosissimo successo consecutivo.

Le ragazze di casa hanno regalato una prestazione perfetta: gara praticamente a senso unico, con i primi due set giocati a ritmi elevatissimi che non hanno permesso alle ospiti praticamente di entrare in partita. Più combattuta la terza frazione, ma Akademia, sulle ali dell’entusiasmo, non ha lasciato nulla al caso e con grandissima determinazione ha portato a casa un successo importantissimo. Nemmeno l’assenza imprevista della Robinson (out per motivi di salute) ha scomposto il gruppo peloritano: Martilotti (MVP) e Martinelli sugli scudi ma, nel complesso, partita perfetta di tutte le ragazze scese in campo, compresa Giorgia Silotto, che ha sostituito in maniera egregia la statunitense in maglia Akademia.

Nel primo set parte forte la squadra di casa che si porta avanti di 4 e poco alla volta riesce ad allungare. Cremona in diverse occasioni tenta di riaggancare Akademia che, però, a metà frazione trova l’allungo decisivo e porta a casa il primo set dell’incontro con il finale di 25-16. Partenza determinata della squadra di casa anche nella seconda frazione e vola subito sul +5. Messina resiste ai tentativi di rimonta delle ospiti e riesce anche ad allungare sul prezioso +9 a metà frazione. Cremona non riesce a trovare la rimonta e, alla fine, Akademia porta a casa anche la seconda frazione con un rotondo 25-12.

Inizio della terza frazione molto combattuto: Cremona trova il primo vantaggio del match ma la Martilotti si mette in proprio e trascina le sue al contro sorpasso, che si trasforma nel momentaneo +4 con i punti della Martinelli e della Ebatombo. Cremona ci prova ma Messina continua ad accelerare e trova l’allungo decisivo: + 8 e terza frazione indirizzata sui binari giusti. Cremona non molla e trova anche un break importante che impensierisce Muzi e compagne ma, alla fine, Akademia trova la determinazione per allungare nuovamente e chiudere il match con il finale di 25-21.