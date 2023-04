La macchina della Solidarietà si è messa subito in moto in provincia di Messina. Domenica 23 aprile per l’intera giornata le società sportive di Rometta, Villafranca Tirrena e Pace del Mela insieme ad un vivace gruppo di volontari (con appositi salvadanai) “sono scese in campo” con a Speranza nel Cuore di vincere questa battaglia per la Vita.

Una solidarietà che non urla ma che si fa sentire con la concretezza. È stata infatti

raggiunta la cifra di 2125,00 euro, somma completamente devoluta al signor Franco Iarrera, papà di Gabriele.

Gabriele Iarrera il giovane di Rometta coinvolto in un terribile incidente a Venetico il 16 aprile 2022. Da quel giorno è in coma. Un ragazzo educato, amorevole, pieno di energia che ama la vita, con parecchi sogni… La speranza di far risvegliare Gabriele è in un centro specializzato in Austria, a Innsbruck. Un viaggio importante che necessita di costosissime cure.

È un dolore insopportabile, un lungo e dolorosissimo calvario patito dai familiari, Franco, Enza ed Ylenia, tra carezze, baci, accanto al letto di Gabriele ricoverato a Messina.

“Un ringraziamento per la sensibilità, la vicinanza e l’impegno – ha detto il signor Franco Iarrera, tra ringraziamenti e commozione – da parte di tutti voi e per l’affetto dimostrato nei confronti di mio figlio. Questi momenti di solidarietà ci danno la forza per andare avanti”.

“Questo è il risultato della somma raccolta nella sola giornata di domenica 23 aprile , in cui si sono disputate le partite di calcio nei vari campi di Rometta Marea (Annarita Sidoti, Ulisse e Tonino Curro’). La solidarietà e partecipazione del nostro comprensorio è andata oltre ogni aspettativa, segno che Gabriele è il figlio, fratello, amico di tutti noi. Continuiamo a pregare e donare, Gabriele merita tutto il nostro affetto e supporto. A dirlo è l’assessore Roberto Bottaro, in rappresentanza del sindaco Nicola Merlino, data l’indisponibilità, per motivi di salute.”