Non è certamente il più sereno dei climi per il Messina che si appresta ad affrontare il play out contro la Gelbison. Oggi il tecnico Ezio Raciti è rimasto negli spogliatoi e non è sceso in campo per gli allenamenti. Secondo voci ben informate, domani presenterà anche le sue dimissioni.

Probabilmente a Raciti non sono andate giù le critiche a seguito delle ultime uscite. Non ultima quella di Taranto chiusa a reti inviolate e fallendo un rigore con la condanna alla lotteria dei play out. Critiche a Raciti che sono piovute sul tecnico, nonostante un ruolino di marcia niente male nel girone di ritorno. Si pensi semplicemente che, all’arrivo del tecnico sulla panchina peloritana, la squadra stazionava in fondo alla classifica con soltanto 11 punti all’attivo.

E in questo clima il Messina si avvicina a due partite che valgono un’intera stagione.