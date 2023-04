Il Consiglio Comunale di Milazzo accenderà di nuovo i riflettori sulle questioni relative all’Ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Il civico consesso attenzionerà, in particolare, alcune criticità. Intanto la carenza di organico al Pronto Soccorso, anche anche nei reparti. Si parlerà anche degli interventi di pianificazione previsti. In particolare, però, attenzione concentrata sulla questione Pronto Soccorso, dove persistono lunghi tempi d’attesa nonostante l’impegno profuso dai sanitari che comunque si ritrovano ad affrontare, specie in alcuni momenti, una mole di lavoro eccessiva.

Seduta straordinaria venerdì prossimo con inizio alle ore 19. Ai lavori, richiesti dal sindaco Pippo Midili, sono stati invitati i rappresentanti della commissione regionale sanità, i deputati regionali e i vertici dell’Asp provinciale. Nell’occasione, il sindaco illustrerà delle proposte di alternative idonee a sopperire ai lavori di ristrutturazione del pronto soccorso “al fine di consentire la giusta ed adeguata assistenza ai cittadini tutti”.