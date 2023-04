Monforte San Giorgio – C’è anche una quarta lista a Monforte San Giorgio, che porta come simbolo quello legato a Catena De Luca. L’avvocato Piera Basile è il candidato Sindaco che Sud chiama Nord ha scelto di appoggiare alle prossime amministrative a Monforte San Giorgio.

La sua carriera politica inizia nel 2014 quando diventa la prima donna nella storia di Monforte San Giorgio a ricoprire la carica di Vice Sindaco, sotto la sindacatura di Giuseppe Cannistrà. Avvocato penalista di professione si è sempre spesa per sostenere le fasce più deboli e nel 2021 ha fondato a Barcellona con altri colleghi l’associazione dei difensori di ufficio, divenendo segretaria e responsabile della commissione carceri. Nonostante l’azzeramento della Giunta monfortese nel 2015, reso necessario per evitare che passasse la mozione di sfiducia, Basile ha continuato il suo impegno da cittadina facendosi promotrice di convegni ed iniziative a favore delle pari opportunità. Ha ricoperto il ruolo di esperta del sindaco di Torregrotta durante l’amministrazione Ximone.

“Ho deciso di scendere in campo e di fornire il mio contributo durante queste amministrative perché animata da un gruppo di cittadini che ormai sono stanchi della situazione di stallo in cui da decenni si trova il nostro paese e che hanno deciso di impegnarsi in prima persona per cercare di cambiare le cose” spiega Piera Basile. “Sud chiama Nord -continua- è il progetto di un movimento nuovo, vicino alle fasce più deboli e abbiamo trovato in Cateno De Luca , così come nell’onorevole De Leo ed in tutta la squadra, persone animate da vera passione per una politica di rinnovamento, vicina alla gente e lontana da vecchie logiche di palazzo. Credo infatti singolare che per la prima volta nella storia di Monforte la scelta del candidato sindaco sia caduta su una donna proveniente, tra l’altro, da una frazione”.