Mirto – E’ stata disposta la chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto della Via Garibaldi di Mirto, a partire dal 27 Aprile 2023 e fino al termine dei lavori di miglioramento statico, restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre, dedicata a Maria SS. Assunta.

In particolare viene precluso il transito per il tratto di Via Garibaldi, compreso tra Piazza Duomo e Via San Costantino; il Responsabile della sicurezza del cantiere dovrà adottare tutte le necessarie cautele, in ordine all’applicazione della presente Ordinanza, delimitando l’area degli interventi con l’apposizione di una adeguata segnaletica.

I lavori nella Chiesa Madre di Mirto hanno preso il via ufficialmente lo scorso 18 Aprile, dopo la consegna avvenuta il 21 Marzo alla presenza dell’Ing. Giuseppe Nastasi, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del Sindaco di Mirto Maurizio Zingales, del Vice-Sindaco Giuseppe Raffiti, dell’Assessore Comunale Salvatore Calderaro, del Presidente del Consiglio Giuseppe Allò, del Parroco Carmelo Scalisi, del Geom. Antonello Pettignano, della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, dei direttori di lavori Arch. Carmelo Giunta e Ing. Domenico Isgrò, e del rappresentante della ditta Ing. Liborio Salvatore Cutrona srl, che si occuperà dell’esecuzione dei lavori nella Chiesa.

L’azienda Liborio Salvatore Cutrona srl, la cui sede si trova a Montemaggiore Belsito (in Provincia di Palermo), è stata scelta in seguito a una procedura negoziata e con l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo degli interventi nella Chiesa Madre, che dovranno concludersi entro il 31 Dicembre 2023, ammonta a 912.876,56 euro. La Chiesa Maria SS. Assunta sarà restaurata e consolidata con un finanziamento, concesso dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; la somma verrà utilizzata per gli oneri sicurezza, l’incidenza del costo di manodopera, i lavori a base d’asta, le competenze tecniche e la direzione dei lavori.