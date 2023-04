Longi – Il Sindaco di Longi Antonino Fabio ha pubblicato un avviso per la richiesta di proposte e suggerimenti, riferite alla Democrazia Partecipata dell’anno 2023, per cui sono stati assegnati in via presuntiva 4.700 euro.

L’Amministrazione Comunale longese (salvo eventuali, diverse e meritevoli proposte progettuali) intende destinare l’importo complessivo nell’ambito tematico della riqualificazione e dell’arredo urbano; a tal fine gli interessati potranno presentare la loro proposta entro le ore 13:00 dell’11 Maggio 2023.

Potranno partecipare alla Democrazia Partecipata i cittadini residenti sul territorio comunale, singoli e/o Associazioni, i quali avranno la possibilità di esprimere il proprio contributo per la realizzazione di interventi e servizi di interesse comune, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, mediante la presentazione di istanze, suggerimenti e proposte.

Il modulo, per le proposte e i suggerimenti, è scaricabile direttamente dal sito istituzionale e dovrà essere consegnato al Comune di Longi, utilizzando una delle seguenti modalità: posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunelongi.it, mail a protocollo@comunelongi.it, consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente comunale longese, direttamente da parte del proponente. Le proposte e i progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di fattibilità tecnica ed economica, da parte dei Responsabili del settore competente.