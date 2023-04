Per celebrare il 78esimo anniversario della “Liberazione” nel Comune di San Salvatore di Fitalia il Centro Culturale San Calogero è stato illuminato con il Tricolore.

Inoltre l’Amministrazione Comunale fitalese ha deposto una corona al Monumento di Piazza Sant’Antonio (foto di seguito).,

Secondo il Sindaco Giuseppe Pizzolante ”Il 25 Aprile è un giornata di Festa Nazionale, in cui tutti noi ritorniamo con la mente alla Liberazione del nostro Paese dall’oppressione nazifascista”.

Secondo il primo cittadino si tratta di valori da ricordare in questo giorno. Termini come pace, libertà e democrazia rappresentano pilastri fondamentali per la nostra Repubblica.

Tutto merito della Resistenza secondo Pizzolante che invita i suoi concittadini a continuare, insieme, a riconoscere e trasmettere, con forza e determinazione, ciò che fu l’impegno di tanti nostri connazionali che, durante gli anni cupi del regime, scelsero di contrastare la violenza e le atrocità nazifasciste, al fianco delle forze Alleate.

“Abbiamo il dovere di tramandare la storia alle giovani generazioni, studiare e comprendere, per non ripetere i gravi errori del passato” ha concluso il Sindaco di San Salvatore Giuseppe Pizzolante.