Nei giorni scorsi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, l’Associazione Officina ha ufficialmente adottato l’aiuola comunale di Piazza UNICEF.

Un progetto interessante quello lanciato che dà la possibilità ai cittadini di arredare gli spazi verdi, curando e sistemando le aiuole presenti sul territorio comunale. Un primo tassello per rendere il proprio paese più bello ed accogliente.

Presenti alla cerimonia il Sindaco Giuseppe Cavallaro l’ assessore Gaetano Lamberto e alcuni bambini che hanno partecipato ad un laboratorio creativo organizzato dalla Libreria Libratevi con letture didattiche sui temi ambientali.

“L’Associazione Officina auspica – spiega il Presidente dell’associazione Maria Pino – che questa giornata possa essere un incentivo alle tante realtà associative, imprenditoriali o a semplici gruppi di cittadini per adottare un piccolo pezzettino di Villafranca”.

Un caloroso ringraziamento ai giovani volontari dell’agenzia immobiliare Tempocasa, – ha detto l’assessore Manutenzione Gaetano Lamberto – con sede in via Nazionale a Divieto, che in occasione della Giornata Mondiale della Terra hanno prestato qualche ora del loro tempo libero per ripulire alcune aiuole della piazzetta Unicef e nei pressi della villa comunale Falcone e Borsellino. A loro supporto è intervenuto il settore manutentivo del nostro Comune, che ha fornito attrezzi e materiale occorrente allo svolgimento della bella iniziativa.