Cibo e buon vino, ma anche sport, musica e moda. Sono gli ingredienti del cartellone “Messina città della musica e degli eventi” 2023.

La prima novità è rappresentata dalla presenza di Radio Dimensione Suono, l’emittente radiofonica che accompagnerà “questo percorso di eventi. “Un percorso – ha sottolineato il sindaco Basile – non stagionale ma ben strutturato”. A confermare il sodalizio tra il Comune di Messina e RDS, in collegamento da remoto è stato Massimiliano Montefusco general manager di RDS che ha illustrato il progetto RDSlovesMessina, un piano strategico di comunicazione, promosso dall’emittente radiofonica che vedrà Messina portavoce dell’italianità nel mondo, “città che vanta uno straordinario patrimonio artistico storico e paesaggistico arricchito dalle eccellenze enogastronomiche. In particolare per due settimane di maggio e due di settembre saranno presenti i nostri talent – ha spiegato Montefusco – che diventeranno eccezionali ambassador, oltre alle vetrine radiofoniche. L’obiettivo di RDS è creare un’onda straordinaria di positività delle bellezze del territorio; vogliamo portare sia la bellezza del territorio che quella delle persone che la compongono”, ha concluso il general manager RDS.

“La nostra volontà è rafforzare e consolidare il brand Messina Città della Musica e degli Eventi; vogliamo – ha proseguito Basile – una Messina, città viva ma con una marcia in più, che grazie al coinvolgimento e il supporto di tutti diventi attrattiva per la cittadinanza e per tutti i potenziali turisti e investitori. L’elemento trainante è promuovere in maniera sinergica sport, musica, le feste religiose simbolo della città, unitamente alle eccellenze e le specificità territoriali, valori e risorse fondamentali per lo sviluppo locale – ha concluso il Sindaco – nell’ottica di portare visibilità a Messina non soltanto oltre lo Stretto, ma in un panorama ancora più vasto”. “Tanti eventi trainanti per la Città – ha aggiunto l’Assessore Finocchiaro – che si articoleranno sino a dicembre 2023”.

In merito alla programmazione e all’intera macchina organizzativa Finocchiaro ha ringraziato gli operatori e rappresentanti delle confederazioni e tutti coloro che a vario titolo hanno dato il loro supporto “dietro questa programmazione c’è un grande lavoro di squadra portato avanti in sinergia con i vari Assessorati e Partecipate coinvolte con l’obiettivo di rafforzare e consolidare quel percorso già avviato negli ultimi due anni – ha sottolineato Finocchiaro – affinché Messina continui a far parlare di sé, non soltanto come vetrina di grandi manifestazioni ma di una Città che coinvolge l’intero territorio e tutte le sue eccellenze per potenziare ancora una volta il brand Messina, offrire opportunità al tessuto sociale ed imprenditoriale cittadino, attirare l’interesse di turisti, degli abitanti della provincia e delle città limitrofe per creare un indotto economico, grazie ad un progetto di marketing imprenditoriale esteso per l’intero anno”.

Saranno oltre trenta gli appuntamenti, dai grandi eventi di musica a quelli sportivi di caratura mondiale, e ancora quelli legati all’enogastronomia, oltre le coinvolgenti celebrazioni religiose; come altrettanto numerosi gli artisti che ne prenderanno parte. Il programma degli eventi prenderà il via a partire da domani, giovedì 27, con Me Fashion Award al Palacultura, per proseguire con i Campionati Italiani Paralimpici di tennistavolo che si terranno al Palarescifina, dal 18 al 21 maggio; il Campionato Italiano Slalom Vento dello Stretto – Windsurf, a Baia di Grotte, dal 26 al 28 maggio; e tanti altri appuntamenti.