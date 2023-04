L’incidente sulla A18 del 13 aprile scorso, si è spento anche il 32enne rimasto ferito

Dopo due settimane in lotta per la vita, ha smesso di battere il cuore di Federico Lisitano. Era ricoverato in Rianimazione a Catania

- Redazione Messina Tempo di lettura: 1 minuto

