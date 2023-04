Monforte San Giorgio – SiAmo Monforte. È questo il nome della terza lista che correrà per le prossime elezioni amministrative di Monforte San Giorgio e che sosterrà come candidato alla carica di Sindaco il consigliere comunale uscente Mario Guido.

Nella squadra anche gli assessori uscenti Caterina Rizzo e Mimmo Gangemi. Si tratta di una compagine che nasce dalla volontà popolare e formata da persone che “noncuranti dei colori di partito, sostengono liberamente con forza e determinazione le persone che quotidianamente si adoperano fattivamente, con sacrificio e onestà, per il bene della comunità. Questo gruppo di persone che Ama Monforte, proveniente dal tessuto sociale, associativo e produttivo di questa comunità e che negli anni si è adoperato esclusivamente per il bene e la crescita del paese, oggi si è unito per proseguire un percorso virtuoso che negli ultimi anni ha visto la comunità Monfortese rinascere”

“Il nostro è un gruppo -si legge ancora nel comunicato- di uomini e donne svincolato dai soliti nomi e da chi intende svolgere il proprio ruolo determinandosi esclusivamente come portatore/portatrice di pacchetti di voti per poi avanzare ricatti e veti politici al momento delle nomine. È questa la principale differenza che contraddistingue questa squadra che, facendo esperienze e tesoro da quanto accaduto nelle ultime legislature, nasce con l’intendimento di liberarsi da questo modo di fare e intendere la vita politica.”

Tra i punti che il gruppo, che nei prossimi giorni si presenterà alla cittadinanza, si propone si attenzionare ci sono l’ambiente, la salvaguardia del territorio, “lavoreremo per portare a compimento tutte quelle opere finanziate e finalmente sbloccate dall’amministrazione uscente, completandole e consegnandole alla cittadinanza; faremo l’elenco di tutto quello che abbiamo fatto come consiglieri ed assessori e denunceremo quelle manovre politiche e di palazzo che hanno bloccato e rallentato l’azione amministrativa.”

E ancora dichianano “Pur consapevoli delle difficoltà economiche e di bilancio lavoreremo giorno e notte per definire il risanamento dell’Ente avviato in questi difficili anni; sistemare e rafforzare la macchina amministrativa e gli uffici dotandoli di figure stabili”.

Tra le proposte quella di prevedere Consigli Comunali aperti. Altro passaggio quello relativo ai bandi per i finanziamenti, che il gruppo si propone di attenzionare.