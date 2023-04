in Patti , Scuola

Patti – L’entusiasmante viaggio degli studenti del Liceo V. Emanuele III

I ragazzi sono volati in Spagna per l’ ultima mobilità prevista dal progettoErasmus + “Learning Zones For Inclusion & Equality”

- Giovanni Palmeri Tempo di lettura: 2 minuti

Nei giorni scorsi, un gruppo di studenti del liceo Vittorio Emanuele III, insieme alcune professoresse e la preside Marinella Lollo, sono volati alla volta della città di Ponferrada, in Spagna, per l’ ultima mobilità prevista dal progettoErasmus + “Learning Zones For Inclusion & Equality”. I ragazzi, insieme ai loro coetanei provenienti dalla scuola partner di Giurgiu in Romania, sono stati i protagonisti delle attività organizzate dalla scuola ospitante, la Inmaculada Concepcionistas di Ponferrada e coordinate dalla professoressa Estefania Perez. Durante i giorni di permanenza, gli studenti del liceo pattesi, in totale 14, motivati ed entusiasti, si sono confrontati sulle tradizioni dei loro paesi e sul loro stile di vita, mettendosi alla prova sulle proprie competenze comunicative in lingua inglese e hanno potuto affinare la conoscenza della lingua spagnola, grazie alle continue occasioni di uso pratico della stessa. Oltre a svolgere numerose attività a scuola, gli studenti hanno avuto la possibilità di visitare il centro storico della cittadina madrilena, con il suo meraviglioso castello e il museo della musica; singolare è stata l’ escursione a Las Mèdulas, un paesaggio unico al mondo, che fu la più importante miniera d’oro dell’ Impero Romano, oggi patrimonio dell’ Umanità dell’UNESCO. A León, capoluogo dell’ omonima provincia, gli studenti pattesi hanno ammirato il museo dedicato a Gaudì e la cattedrale che, con più di 1700 metri quadrati di splendide vetrate, è una delle più alte espressioni del gotico in Spagna. Inoltre, non sono mancate le occasioni di incontro con i pellegrini impegnati a percorrere il Cammino di Santiago di Compostela, lungo le strade delle città e lungo i percorsi sterrati che affiancano le vie di comunicazione. Il viaggio si è concluso con una visita del centro storico di Madrid e tanto shopping prima di prendere l’ aereo che ha riportato a casa un team di alunni e docenti soddisfatti e felici per l’esperienza vissuta, ricca di stimoli e di emozioni. Di seguito gli studenti che hanno preso parte al viaggio Erasmus: Aiello Azzurra Maria Adriana, Biondo Sara, Caleca Giovanna, De Pasquale Giuseppe, Germanò Beatrice, La Rosa Alessandra, Marziano Greta, Mazzagatti Irene, Papa Claudia, Pizzo Erica, Princiotta Cariddi Mauro, Raji Sandra, Salamanca Stella e Sidoti Giorgio. Leggi anche Patti – Smaltite 16 tonnellate di patate prive di tracciabilità Capo d’Orlando – Controllo della velocità con lo “Scout Speed”

