Sempre più accesa la campagna elettorale di Monforte San Giorgio. Nell’attesa che vengano ufficialmente presentate le liste, il cui termine previsto è il 3 maggio, si iniziano a vedere i primi loghi ufficiali. A presentare il simbolo che lo accompagnerà in questa competizione è anche il candidato Antonio Pinizzotto.

“Il progetto della nostra squadra è quello di lavorare per il bene di Monforte, interagire con le istituzioni regionali affinché il nostro comune abbia la giusta attenzione”. Così nasce Monforte Futura, “dall’impegno di un gruppo di cittadini che si propongono, nell’interesse generale, di potenziare lo sviluppo del territorio e migliorare la qualità della vita dei monfortesi.”

Una squadra questa proiettata al futuro, come suggerisce lo stesso simbolo: “La partenza potrebbe anche apparire molto semplice. Ma trattandosi di Monforte Futura l’obiettivo non può che essere proiettato a ciò che accade dopo, cioè al momento in cui la nostra compagine e le sue proposte potranno accogliere il mandato ad amministrare dedicandosi alle risoluzioni delle diverse ed importanti emergenze nei settori: Finanze – Uffici – Territorio – Urbanistica – Rigenerazione – Ambiente. Il futuro non è un qualcosa che può raggiungere un singolo individuo, il futuro è una scelta collettiva, un credo, un motivo di resistenza.” Grande attenzione, sottolinea il candidato, verrà posta all’associazionismo, molto vivo nel territorio monfortese.

Antonio Pinizzotto è stato Consigliere Comunale per la prima volta nel 1994, nel 2013 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di maggioranza e per un periodo è stato anche Presidente del Consiglio Comunale. È Ispettore della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Regio Calabria Divisione Anticrimine.