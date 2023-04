Traffico di esseri umani con tappa a Catania, 25 persone fermate

Sono in prevalenza guineani ed ivoriani. Riuscivano a far giungere i migranti nel paese europeo da loro prescelto, dietro pagamento in denaro

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Sono venticinque le persone fermate dalla Polizia di Catania delega della Dda con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I fermati sono prevalentemente guineani ed ivoriani e sono stati rintracciati in diverse località italiane. L'associazione, secondo quanto emerso dalle indagini, gestiva i viaggi oltre il confine di migranti dell'area subsahariana che volevano lasciare l'Italia per recarsi in altri paesi dell'Unione Europea. L'indagine è partita dalle dichiarazioni di una minore che, prelevata da una comunità, è stata fatta salire su un autobus diretto al Nord Italia, dove ad attenderla c'erano alcuni dei suoi aguzzini. Secondo quando affermato all'Ansa dal direttore centrale anticrimine della polizia, Francesco Messina, i trafficanti contattavano i migranti direttamente in Africa, poi chiedevano loro mille euro per condurli nel paese europeo che avevano scelto.

