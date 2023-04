San Marco d’Alunzio – Venerdì 21 Aprile l’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio ha organizzato l’incontro “Vieni, sei ospite a casa mia”, con tutti i residenti comunitari ed extracomunitari presenti sul territorio aluntino.

Il Sindaco Filippo Miracula ha dato il via all’appuntamento, porgendo il benvenuto a tutti, e ha voluto ribadire quanto la comunità di San Marco d’Alunzio sia accogliente e aperta a coloro, che decidono di vivere nel Comune e se ne innamorano, sempre nel rispetto l’uno verso l’altro.

“A San Marco non esistono nazionalità diverse, ma coesistono personalità diverse – dichiarano gli amministratori -. In un momento, in cui si parla di spopolamento, noi possiamo ritenerci soddisfatti della presenza di cittadini da diverse parti del mondo: Argentina, Bolivia, Venezuela, Senegal, Gambia, Gabon, Albania, Ucraina, Polonia e Romania. Una comunità non si giudica dai suoi membri e San Marco d’Alunzio si è sempre distinto per l’accoglienza e l’integrazione dimostrate nei confronti di diverse comunità, che oggi sono parte integrante di unico paese.

Come racconta la storia aluntina diversi sono stati i popoli che si insediarono in Aluntium; tante sono infatti le culture, le etnie e le tradizioni appartenenti a questi popoli, che hanno reso San Marco d’Alunzio la cittadina ricca di tesori che è oggi. Tanti sono coloro che, per motivi diversi, hanno lasciato il nostro Borgo e continuano a farlo, ma altrettanti sono coloro che decidono di stabilirsi nel nostro Comune, contribuendo alla sua crescita e al suo sviluppo. E’ stato un bel momento di integrazione e di confronto dal quale nasceranno grandi collaborazioni, che porteranno tutta la comunità aluntina a vivere eventi interessanti e di ricchezza culturale”.