Era stata rinviata per il lutto cittadino di lunedì 24 aprile, giornata in cui la comunità orlandina si è stretta al dolore della famiglia Caputo.

Oggi, 26 aprile 2023 alle ore 18:30, i giovani di CapoVerso saranno i protagonisti della conferenza stampa che avrà luogo nell’aula consiliare del comune di Capo d’Orlando.

CapoVerso Onlus, la neonata associazione formata da giovani ragazzi di Capo d’Orlando, si presenterà alla cittadinanza ed alla stampa nel luogo simbolo della partecipazione democratica della comunità per farsi conoscere e dare il via alle iniziative che la stessa associazione vuole portare avanti.

Prima tra tutte, che spicca tra le altre, la prima edizione di “CapoVerso Giovani Talenti”, iniziativa promossa non solo dai giovani orlandini, ma patrocinata e supportata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili di Capo d’Orlando e dall’Accademia della Musica nella persona di Paolo Starvaggi.

La manifestazione si svolgerà in piazza Matteotti e lungo l’Isola pedonale in doppia data, nei giorni 30 aprile e 1 maggio a partire dalle ore 18.00, con l’intento primario e fondamentale di porre un riflettore importante su talenti, lavoratori e sulla gastronomia del nostro territorio.

L’evento principale e introduttivo avrà luogo proprio in piazza Matteotti a partire dalle 19.30, dove i giovani

ragazzi del territorio, presentati da Paolo Starvaggi, direttore della rinomata Accademia della Musica, avranno modo di esibirsi e mostrare il proprio talento, per poi lasciar spazio ai lavoratori che negli ultimi anni si sono distinti, i quali riceveranno dalla stessa associazione con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando l’onorificenza “L’Orlandino d’Oro”, anch’essa nella prima delle sue edizioni.

“Siamo entusiasti di essere riusciti a fare squadra per poter dare il nostro contributo alla bellissima Capo d’Orlando, dove tutti siamo nati e cresciuti e capaci ormai di comprendere tutte le sue sfaccettature. L’augurio più sincero che possiamo farci, che sottintende una promessa sia alla comunità che a noi stessi, è di ridare vita al nostro Paese dopo anni difficili e ciò può accadere soltanto facendo sì che il gruppo, di conseguenza le idee, siano in continua espansione non solo per quanto riguarda la nostra cittadina, ma il territorio tutto… ” fanno sapere i soci della neonata Capoverso.